7 автомобилей скорой медицинской помощи отправятся в Бобруйск

Торжественное мероприятие состоится 3 февраля на площади Ленина в Могилеве. Главврачам больниц области будут переданы ключи от 2 реанимобилей, 3 «скорых», 38 легковых автомобилей и передвижного медицинского комплекса. На приобретение такого масштабного автопарка для клиник региона из областного бюджета было выделено около 4 миллионов рублей.

Как отметили в главном управлении по здравоохранению Могилевского облисполкома, в 2022 году скорой неотложной помощью было выполнен 311638 выездов. В настоящее время служба скорой помощи укомплектована 146 автомобилями. Автопарк требует постоянного обновления. С целью сокращения бюджетных расходов, повышения качества и доступности медобслуживания сельского населения реализован пилотный проект – приобретен передвижной медицинский комплекс, который позволит расширить формы медицинского обслуживания и будет реализовываться в Быховском районе. Автомобили поступят в больницы 19 районов области, 7 единиц в Бобруйск, обновят автопарк и ряд клиник областного центра.

Отрасль здравоохранения Могилевской области на сегодняшний день представляет собой высокомобильную систему с широким спектром медицинских услуг. В последние годы активно строятся новые медицинские учреждения, модернизируются и капитально ремонтируются районные больницы. Так, в 2020-2021 произведен капитальный ремонт отделений Глусской ЦРБ, в Кировской ЦРБ в 2020-ом завершено строительство здания новой поликлиники, произведен капитальный ремонт учреждения. В Костюковичской ЦРБ в 2022 году произведена модернизация наружных сетей кислородоснабжения с установкой газификатора. В Краснопольской ЦРБ ремонт планируется в 2023 году. В Круглянской ЦРБ в 2022 году произведен текущий ремонт терапевтического корпуса, ремонт приемного отделения. В Мстиславской ЦРБ в 2022 году завершен капитальный ремонт с модернизацией здания детского отделения и поликлиники. В Осиповичской ЦРБ в 2022 году завершен капитальный ремонт системы вентиляции в лечебном корпусе учреждения.

СБ