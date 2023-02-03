7 автомобилей скорой медицинской помощи едут в Бобруйск

Торжественное мероприятие состоялось 3 февраля на площади Ленина в Могилеве. Главврачам больниц области переданы ключи от 2 реанимобилей, 3 «скорых», 38 легковых автомобилей и передвижного медицинского комплекса. На приобретение такого масштабного автопарка для клиник региона из областного бюджета было выделено около 4 миллионов рублей.

Как отметили в главном управлении по здравоохранению Могилевского облисполкома, в 2022 году скорой неотложной помощью было выполнен 311638 выездов. В настоящее время служба скорой помощи укомплектована 146 автомобилями. Автопарк требует постоянного обновления. С целью сокращения бюджетных расходов, повышения качества и доступности медобслуживания сельского населения реализован пилотный проект – приобретен передвижной медицинский комплекс, который позволит расширить формы медицинского обслуживания и будет реализовываться в Быховском районе. Автомобили поступят в больницы 19 районов области, 7 единиц в Бобруйск, обновят автопарк и ряд клиник областного центра.

Фото Олега Фойницкого