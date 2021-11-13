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7:1. С таким разгромным счетом «бобры» одержали победу над ХК «Гомель-2»

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7:1. С таким разгромным счетом «бобры» одержали победу над ХК «Гомель-2»

7:1. С таким разгромным счетом "бобры" одержали победу над ХК "Гомель-2" в матче 22 тура "Париматч-Высшей лиги".

Фото: Александр Анташкевич

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