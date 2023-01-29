6:5. «Динамо-Шинник» отыгрался на последней минуте матча и дожал в овертайме лидера МХЛ — ХК «Локо»
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