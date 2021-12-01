62 млн. рублей уплатили в бюджет Могилевской области предприниматели в этом году
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62 млн. рублей уплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за январь-октябрь 2021 года. Удельный вес поступлений в бюджете области составил 4,5%. Об этом сообщает пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области
Основную долю составляют поступления по:
- налогу при упрощенной системе налогообложения – 33,8 млн. рублей;
- единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 8,7 млн. рублей;
- налогу на добавленную стоимость – 8,3 млн. рублей, в т.ч. взимаемому при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь – 5,4 млн. рублей;
- подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности – 8 млн. рублей.
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