62 млн. рублей уплатили в бюджет Могилевской области предприниматели в этом году

62 млн. рублей уплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за январь-октябрь 2021 года. Удельный вес поступлений в бюджете области составил 4,5%. Об этом сообщает пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области

Основную долю составляют поступления по: