62-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Бобруйском районе
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2 августа около 10:20 в д.Большие Бортники Бобруйского района 62-летний минчанин, двигаясь на автомобиле Suzuki, при совершении обгона столкнулся с автомобилем Volkswagen, который двигался в попутном направлении и поворачивал налево. Как итог, 62-летняя пассажирка Volkswagen с травмами госпитализирована.Следует отметить, что на момент ДТП водитель Suzuki находился в стоянии алкогольного опьянения. Его медицинское освидетельствование показало наличие 2,0 промилле алкоголя.
Управление транспортом в нетрезвом состоянии – грубейшее нарушение Правил дорожного движения!Нетрезвые водители переоценивают свои возможности, совершают необдуманные поступки, забывая о том, что на дороге есть и другие участники дорожного движения.
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