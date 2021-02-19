60 пострадавших от гололедных и холодовых травм зарегистрировано в минувшие сутки в Могилевской области

С 1 января по 18 февраля в Могилевской области зарегистрированы 1 371 пациентов с гололедными и холодовыми травмами, в том числе 60 – за прошедшие сутки (это суточный максимум в разрезе областей). Холодовые травмы диагностированы у 68 пациентов (за сутки 3), гололедные – у 1 303 человек (за сутки 57). В больницы госпитализированы 172 человека (за сутки – 5).

В целом по Беларуси с начала года зарегистрировано более 10,6 тысячи таких пациентов (273 – за прошедшие сутки). Наибольшее количество – в Гродно (почти 2 тысячи человек), сообщает Telegram-канал Минздрава.