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Город

6 января в Бобруйске пройдет ярмарка

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6 января в Бобруйске пройдет ярмарка

6 января в преддверии Рождества Христова в городе будет проведена ярмарка на улице Социалистической (пешеходная зона – от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского) с 10:00 до 15:00. Покупателям будет предложен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.

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