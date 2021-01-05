6 января в Бобруйске пройдет ярмарка

6 января в преддверии Рождества Христова в городе будет проведена ярмарка на улице Социалистической (пешеходная зона – от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского) с 10:00 до 15:00. Покупателям будет предложен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.