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6 января бобруйчан выслушают депутаты

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6 января бобруйчан выслушают депутаты

6 января с 12.00 до 14.00 «прямую телефонную линию» проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Ирина Николаевна Рынейская по телефону 76-52-61. ­

6 января  депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Бобруйскому-Первомайскому избирательному округу № 79 Широкая Вера Владимировна проведет прямую телефонную линию с 12.00 до 14.00.

­Обращаться по телефону 8(0225) 777507.

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