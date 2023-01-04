6 января бобруйчан выслушают депутаты

6 января с 12.00 до 14.00 «прямую телефонную линию» проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Ирина Николаевна Рынейская по телефону 76-52-61. ­

6 января депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Бобруйскому-Первомайскому избирательному округу № 79 Широкая Вера Владимировна проведет прямую телефонную линию с 12.00 до 14.00.

­Обращаться по телефону 8(0225) 777507.