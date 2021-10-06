6 октября в Беларуси празднуют день архивиста

К тому же в этот день в 1994 году Президентом Республики Беларусь был подписан Закон «О национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь», определивший основы развития архивного дела в стране. А с 2000 года 6 октября является профессиональным праздником работников архивной отрасли.

В настоящее время в архивных хранилищах страны находится более 12 миллионов документов. Служба, ведающая сохранностью белорусского документального наследия, развита широко и разветвлено. Всего в архивную сферу входит 169 подведомственных организаций. В архивах Беларуси можно найти информацию об истории, материальной и духовной культуре белорусского народа, сведения по генеалогии.

Существует также два научно-исследовательских учреждения: Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела и Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации.

Для удобства исследователей фонды хранилищ, в том числе и кино-, фото-, фонодокументы, переводятся в оцифрованный вид. А для массового читателя, интересующегося историей родной страны, регулярно издаются подготовленные специалистами архивов сборники документов.

В 2006 году вышла первая белорусская энциклопедия «Архивисты Беларуси». К недавним вышедшим сборникам относится и «Беларусь в первые месяцы Великой Отечественной войны», который был составлен совместно с российскими коллегами.

Осуществляется учет всех документов по истории Беларуси, которые хранятся в других странах. Существует программа возвращения документов по прямому обмену. Архивные документы — это собственность государства.

Потомки должны увидеть документальное богатство Беларуси в полном объеме — архивисты прилагают для этого максимум усилий. Именно благодаря работе этих специалистов историческое документальное наследие страны находится в целости и сохранности, давая возможность потомкам узнать больше об истории своей страны и жизни своих предков.

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