599 водителей, управляя не тем транспортом, лишены прав в этом году
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За прошедший год сотрудниками ГАИ в городе Бобруйске отстранено от управления 599 водителей, не имеющих права управления этими средствами.
Так первая «бесправная» поездка обойдется нарушителю штрафом в размере от 5 до 20-ти базовых величин (ст.18.14 ч.1 КоАП).
За те же действия, совершенные повторно в течение года, придется уплатить от 20 до 50-ти базовых величин или общественные работы, или административный арест.
В очередной раз хочется призвать всех наших граждан не быть в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах управления автомобилем водителем, не имеющим права управления, – Ваш звонок поможет избежать ДТП и сохранить человеческие жизни.
ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома
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