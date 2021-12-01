599 водителей, управляя не тем транспортом, лишены прав в этом году

За прошедший год сотрудниками ГАИ в городе Бобруйске отстранено от управления 599 водителей, не имеющих права управления этими средствами.

Так первая «бесправная» поездка обойдется нарушителю штрафом в размере от 5 до 20-ти базовых величин (ст.18.14 ч.1 КоАП).

За те же действия, совершенные повторно в течение года, придется уплатить от 20 до 50-ти базовых величин или общественные работы, или административный арест.

В очередной раз хочется призвать всех наших граждан не быть в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах управления автомобилем водителем, не имеющим права управления, – Ваш звонок поможет избежать ДТП и сохранить человеческие жизни.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома