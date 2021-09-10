57 несанкционированных свалок ликвидировано по предписанию санэпидслужбы в августе на территории Могилевщины

Санэпидслужбой продолжается контроль за выполнением ведомствами, предприятиями, организациями требований законодательства в части благоустройства и санитарного содержания территорий.

За август обследовано более 4,7 тысячи территорий и объектов, нарушения выявлялись почти в 42% случаев, - рассказали в отделении коммунальной гигиены Могилевского облЦГЭиОЗ. - По итогам надзора за выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства вынесено 90 постановлений о наложении штрафа на общую сумму более 10,6 тыс.руб. Для устранения нарушений требований санэпидзаконодательства руководителям организаций, предприятий выдано 578 предписаний, рекомендаций.

Проводилось и обследование территорий, прилегающих к индивидуальным домовладениям (более 14,8 тысячи), нарушения установлены на 995 из них, в адрес домовладельцев выданы предписания.

Также по предписаниям и рекомендациям санэпидслужбы ликвидировано 57 несанкционированных свалок.