54,4 тысячи человек вакцинированы бустерной дозой против COVID-19 в Могилевской области

Самым эффективным методом борьбы с инфекциями, в частности с вирусными, является вакцинация. И она оправдывает себя, уверены медики. Однако нужно понимать, что любая прививка, в том числе против COVID-19, не дает 100-процентную гарантию, что человек не заболеет. Она призвана защитить человека от осложнений. И даже если человек заболеет, то перенесет коронавирус в легкой форме.

По состоянию на 7 февраля в Могилевской области полный курс вакцинации прошли более 524,8 тысячи человек (55%). Первым компонентом привито более 61% (597,8 тысячи). Ревакцинацию прошли 54,4 тысячи человек. Привито 65% беременных и более 7,8 тысячи подростков (12-17 лет). Об этом сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

- Сделать прививку и получить бустерную дозу можно в любой поликлинике области, а также в организованных пунктах вакцинации. На сегодня в регионе есть вакцина КовиВак (пр-во РФ) и «Синофарм» (пр-во Китай), «Спутник V» и «Спутник Лайт» (для бустерной вакцинации), - отметил заведующий отделом эпидемиологии Могилевского облЦГЭиОЗ Максим Сакович.

В связи с высокой контагиозностью (способностью заражать) штамма «омикрон», чрезвычайно актуально дистанцирование, использование, особенно в общественном транспорте и торговых объектах, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), соблюдение гигиены рук и респираторного этикета, использование антисептика, частое проветривание помещений.

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