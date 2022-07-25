50 ребят отдохнули в лагере «Юный защитник» на базе 5-го отдельного специального милицейского батальона

На базе воинской части №5527 (5-й отдельный специальный милицейский батальон) в оздоровительном лагере военно-патриотической направленности «Юный защитник» отдохнули 50 подростков 11-17 лет. Об этом рассказал подполковник Артем Вавнов, первый заместитель командира воинской части №5527 – начальник штаба.

На постоянной основе Министерство внутренних дел и внутренние войска принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании. «В Республике Беларусь при инициативе заместителя внутренних дел – командующего внутренними войсками генерал-майора Николая Карпенкова на базе соединений и воинских частей внутренних войск сегодня функционируют 20 военно-патриотических лагерей. Из них 14 – с круглосуточным пребыванием», – рассказал Артем Сергеевич.

Добрая традиция

Открывать круглосуточный летний лагерь в 5-м отдельном специальном милицейском батальоне стало доброй традицией, которая существует уже более 10 лет. В этом году здесь организовано две смены, на каждой из которых находятся по 25 ребят. «С воспитанниками лагеря проводятся различные мероприятия. Подростки на территории части находятся круглосуточно. Их день приближен к распорядку дня военнослужащих. День начинается с утренней зарядки, позже ребята завтракают, затем мы проводим мероприятия по начальной военной подготовке (огневая, строевая, военно-медицинская), ведется целенаправленная идеологическая, спортивно-массовая работа.

Познавательно и с пользой

Организация досуга для воспитанников лагеря организована на высоком уровне. Дети также участвуют в различных викторинах и интерактивных конкурсах. Они находят друзей, видя быт военнослужащих, знакомятся с армией. Это поможет вырасти из юных защитников в настоящих патриотов Родины.

«Нравится защищать людей и помогать им»

Впечатлениями о лагере поделился один из воспитанников Дмитрий Старовойтов:

– О существовании лагеря я узнал от мамы. Решил прийти сюда научиться чему-то новому. У нас буквально армейская жизнь. Мне нравится строевая подготовка. Сегодня на стрельбище ходили, были сборка-разборка автоматов, метание учебных гранат.

– Хочу в дальнейшем поступать в Военную академию в Минске либо в Академию МВД на следственный факультет. Мне нравится защищать людей и помогать им.

Воспитывать защитников страны

«Подростков необходимо растить патриотами, в них нужно воспитывать защитников Отечества, прививать им любовь к Родине. Они должны быть готовы в любой момент стать на защиту государства. Если мы сейчас будем этим заниматься, рассказывать об историческом прошлом, в последующем эти ребята, будучи взрослыми, став отцами, будут воспитывать в своих детях любовь к Родине», – заключил Артем Вавнов.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.