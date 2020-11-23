5 витаминов, которых нам не хватает осенью и зимой (и где их искать)

Витаминные комплексы, которые, казалось бы, нацелены на всестороннюю поддержку организма, на поверку оказываются не таким уж оптимальным решением. Дело в том, что не все витамины, принятые одновременно, хорошо усваиваются. Подобный формат снижает эффективность отдельных компонентов, в результате чего общая польза уменьшается. Ко всему прочему, наука еще не придумала волшебную таблетку, идеально подходящую всем и каждому. Именно поэтому сбалансированное, продуманное питание, заполняющее лично ваши витаминные пробелы, — куда более действенный способ обеспечить себя полезными, а порой и критически необходимыми элементами.