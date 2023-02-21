5 видов стеклоомывающих жидкостей запрещены к ввозу и обращению на территории Беларуси

В связи с выявленным несоответствием продукции по содержанию метанола Постановлениями Главного государственного санитарного врача запрещен ввоз на территорию Республики Беларусь, реализация, транспортировка, использование 5 наименований стеклоомывающей жидкости. Об этом сообщили Могилевском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

В список попали:

- зимняя стеклоомывающая жидкость «Arctic Ice» «-30» (изготовитель: ООО «Горизонт», РФ, Смоленск;

- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Ice Chrom» -30° (ООО «РЕСУРС», РФ, Новосибирск

- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Aqua Tundra» -30° «Arctic Line» (ООО «Элерон», РФ, Алтайский край, г.Барнаул)

- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Goldston» -30° «Arctic Line» (ООО «Промстандарт», РФ, Москва)

- жидкость стеклоомывающая антиобледенительная противозапотевательная - 30°С торговой марки «Гандия» «Mr. ОМЫВАЙКИН» (ООО «Гандия», РФ, Москва).

С подробной информацией о данных товарах можно ознакомиться на сайте Могилевского зон ЦГЭ.

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