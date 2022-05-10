5 лет директор могилевской организации обналичивал деньги без уплаты подоходного

Камеральную проверку общества с ограниченной ответственностью «О» из Могилева, занимающегося ремонтно-отделочными работами, провели сотрудники инспекции МНС по Ленинскому району г.Могилева.

В ходе ее проведения было установлено, что руководитель фирмы в течение пяти лет (с 2017 года) в качестве личного дохода снял со счета организации 481,2 тыс. рублей без уплаты подоходного налога.

В адрес ООО было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц, - рассказали в пресс-центре инспекции МНС РБ по Могилевской области. - Уведомление было исполненои с сумм заработной платы «в конвертах» с учетом применения налоговых вычетов исчислен подоходный налог 58,9 тысячи рублей.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» для взыскания причитающихся отчислений из выплаченных работникам доходов.

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