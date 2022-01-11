5 иностранных телеканалов прекратили вещание в Беларуси

Министерство информации Беларуси сообщило о прекращении вещании на территории страны пяти иностранных телеканалов.

Речь идет о «ULTRA 4K EXTREME», «Телеканал «Деда Мороза», «BRIDGE TV DANCE», «BRIDGE TV CLASSIC» и «ТВОЙ ДОМ – ТВОИМИ РУКАМИ». Как рассказали в Мининформе, вещание этих каналов прекращается в связи с окончанием срока действия документов, разрешающих трансляцию.

Ведомство отметило, что руководство этих каналов не подавало документы для продления вещания на территории Беларуси.