5 иностранных телеканалов прекратили вещание в Беларуси
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Министерство информации Беларуси сообщило о прекращении вещании на территории страны пяти иностранных телеканалов.
Речь идет о «ULTRA 4K EXTREME», «Телеканал «Деда Мороза», «BRIDGE TV DANCE», «BRIDGE TV CLASSIC» и «ТВОЙ ДОМ – ТВОИМИ РУКАМИ». Как рассказали в Мининформе, вещание этих каналов прекращается в связи с окончанием срока действия документов, разрешающих трансляцию.
Ведомство отметило, что руководство этих каналов не подавало документы для продления вещания на территории Беларуси.
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