5 декабря отмечается Всемирный день волонтера

Ленинская и Первомайская районные организации белорусского общества Красного Креста Бобруйска поздравляют горожан со Всемирным днем волонтера. Эту дату может считать своим праздником каждый, кто безвозмездно помогает обществу, не жалея сил и времени.

кто людям помогает – не тратит время зря,

прекрасными делами наполнится земля!

свободные минуты вы отдаете всем,

кто в помощи нуждается, не требуя взамен!

ни золота, ни стажа, ни славы, ни любви,

ваш выбор не сомнёт – да, волонтеры вы!

так пусть же все усилья окупятся с лихвой!

пусть сделанное благо приносит в дом покой,

и радость рядом будет от вашей доброты,

улыбки благодарности смеются, как цветы!

Как стать волонтером

1. Для начала определитесь, в какой сфере деятельности вы хотите помогать. будь то разные направления или что-то одно. помощь престарелым людям, либо другая работа, лучше определиться с этим заранее.

2. Выберите волонтерское движение и подайте заявку.

2. Решите, сколько времени сможете посвящать волонтерской деятельности. вы должны реально оценивать свои силы. особенно, если волонтерская деятельность совмещается с основной работой. определите, сколько часов в день или в неделю вы сможете на это потратить.

Есть возможность подать заявку онлайн либо позвонить по тел,: (80225)70-97-15, (80225)72-14-16. Кандидат должен обладать крепким здоровьем, выносливостью, устойчивой психикой.

Ленинская и Первомайская РО БОКК г. Бобруйск