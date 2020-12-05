5 декабря отмечается Всемирный день волонтера

Ленинская и Первомайская районные организации белорусского общества Красного Креста Бобруйска поздравляют горожан со Всемирным днем волонтера. Эту дату может считать своим праздником каждый, кто безвозмездно помогает обществу, не жалея сил и времени.
кто людям помогает – не тратит время зря,
прекрасными делами наполнится земля!
свободные минуты вы отдаете всем,
кто в помощи нуждается, не требуя взамен!
ни золота, ни стажа, ни славы, ни любви,
ваш выбор не сомнёт – да, волонтеры вы!
так пусть же все усилья окупятся с лихвой!
пусть сделанное благо приносит в дом покой,
и радость рядом будет от вашей доброты,
улыбки благодарности смеются, как цветы!
Как стать волонтером
1. Для начала определитесь, в какой сфере деятельности вы хотите помогать. будь то разные направления или что-то одно. помощь престарелым людям, либо другая работа, лучше определиться с этим заранее.
2. Выберите волонтерское движение и подайте заявку.
2. Решите, сколько времени сможете посвящать волонтерской деятельности. вы должны реально оценивать свои силы. особенно, если волонтерская деятельность совмещается с основной работой. определите, сколько часов в день или в неделю вы сможете на это потратить.
Есть возможность подать заявку онлайн либо позвонить по тел,: (80225)70-97-15, (80225)72-14-16. Кандидат должен обладать крепким здоровьем, выносливостью, устойчивой психикой.
Ленинская и Первомайская РО БОКК г. Бобруйск