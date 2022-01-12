4783 решения о разморозке семейного капитала принято в Могилевской области

Для многодетных семей на 1 января 2022 года открыто 108 375 депозитных счетов "Семейный капитал", из которых по программе 2020-2024 годов - 25 896, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

По программе "Семейный капитал" 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 82 479 депозитных счетов на $824,8 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 25 896 депозитных счетов на Br596,6 млн. В новой пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году размер семейного капитала составлял Br22,5 тыс., в 2021-м - Br23 737,5, а сумма после индексации на 2022 год будет опубликована в ближайшее время. В ведомстве напомнили, что по президентскому указу с 1 января этого года изменен порядок и расширены направления досрочного распоряжения семейным капиталом.

"На 1 января этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 48 981 заявление. В том числе на улучшение жилищных условий - 42 622 (87%), на получение образования - 2897 (6%), на получение медицинских услуг - 3462 (7%). Принято 46 898 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала", - отметили в Минтруда.

Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области - 9973, следом идут Минская - 7921, Гомельская область - 7617, Минск - 6612, Гродненская область - 5345, Могилевская - 4783. Меньше всего таких решений принято в Витебской области - 4647.