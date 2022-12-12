Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Экономика

4,1 млн. рублей подоходного налога дополнительно исчислили плательщики Могилевской области по результатам камерального контроля

2 0

4,1 млн. рублей подоходного налога дополнительно исчислили плательщики Могилевской области по результатам камерального контроля

Налоговыми органами Могилевской области за январь-сентябрь 2022 года по результатам последующего этапа камерального контроля по вопросу выявления и пресечения выплат заработной платы «в конвертах» и злоупотреблений при выплате заработной платы были направлены уведомления с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц в адрес 544 субъектов хозяйствования. ­

По результатам исполнения направленных уведомлений было добровольно дополнительно исчислено подоходного налога с физических лиц в общей сумме 4,1 млн. рублей.

Кроме того, по не исполненным добровольно уведомлениям было составлено 3 акта камеральных проверок и доначислено в бюджет подоходного налога с физических лиц в общей сумме 16 тыс. рублей.

­Информация о выявленных нарушениях на регулярной основе передается в территориальные подразделения государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» для взыскания причитающихся отчислений.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿