400 случаев педикулеза зарегистрировано в Могилевской области, за исключением Глусского района, за 11 месяцев

За 11 месяцев 2022 года в Могилевской области зарегистрировано около 400 случаев педикулеза (за аналогичный период 2021-го такое же количество). Случаи заболеваний регистрировались на всех административных территориях, за исключением Глусского района.

- В Могилевской области наблюдается тенденция к снижению пораженности педикулезом, однако, до настоящего времени не создано стойкое, гарантированное эпидемическое благополучие по этому заболеванию. Актуальность педикулеза вырастает, когда формируются новые детские организованные коллективы после каникул, - говорит врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Морозова. - В общей структуре заболеваемости на городское население приходиться более 70% случаев. Но уровень заболеваемости среди сельского выше в 1,8 раза, чем среди городского. На население в возрасте до 18 лет приходится 62% случаев.

- Предупредить появление педикулеза не сложно, необходимо лишь соблюдать обычные правила личной гигиены: не реже чем 1 раз в 7 дней мыть тело и голову, проводить смену и стирку нательного и постельного белья с применением моющих средств; пользоваться только индивидуальной расческой, полотенцем и другими предметами личной гигиены; не использовать чужое белье, одежду, головные уборы. заколки, резинки для волос и т.д.; проводить осмотры в домашних условиях волосистой части головы у детей, пожилых членов семьи не реже 1 раза в неделю, - напомнила Наталья Морозова. - Если вдруг обнаружен педикулез, существуют простые и доступные способы борьбы с ним в домашних условиях, купив в аптеке любой препарат для обработки от педикулеза. А можно обратиться за помощью в поликлинику по месту жительства, к медработнику по месту учебы, работы или непосредственно в санитарный пропускник Могилевского зонЦГЭ (ул. Лазаренко,66 а; телефон 20-65-86; время работы с 8 до 20 часов, выходной – суббота, воскресенье). Специалисты центра гигиены осуществляют санацию населения от педикулеза, в том числе противопедикулезную обработку с применением препаратов.

Многие родители замалчивают о проблеме педикулеза у своих детей, однако это абсолютно неправильно. Ведь пройдя курс лечения педикулеза, Ваш ребенок снова вернется в свой коллектив, в котором могут оказаться дети, болеющие педикулезом. Всех детей в коллективе должен осмотреть медработник, выявив заболевание, назначить лечение.

- Необходимо отметить, никакое лечение не поможет, никакое ручное вычесывание, если мы не проведем полной санации всего, с чем мог соприкасаться пораженный педикулезом человек. Поэтому стирать в горячей воде необходимо всю одежду, постельное белье (то, что нельзя постирать – помещаем в пластиковый мешок и в морозильник, а в зимнее время – на балкон или веранду на 3-4 часа). Необходимо вымыть все расчески, заколки, щетки, сменить все головные уборы (или вымораживаем и проглаживаем изнутри), проглаживать горячим утюгом мягкую мебель, пылесосить ковры. Причем, проводить это необходимо одномоментно с лечением волос, иначе ни то, и другое не даст результата, - резюмировала Наталья Морозова.

mogilevnews