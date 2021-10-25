40% населения Бобруйска и Бобруйского района получили первый компонент вакцины против COVID-19

Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: Александр Анташкевич
В Бобруйске и Бобруйском районе продолжается вакцинация против инфекции COVID-19.
По состоянию на 25 октября первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привито около 40% от численности населения города и района, сообщает Bobrlife со ссылкой на телеграм-канал «Говорит и показывает Бобруйск».
Виктор ЧАБАН.
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