40% населения Бобруйска и Бобруйского района получили первый компонент вакцины против COVID-19

В Бобруйске и Бобруйском районе продолжается вакцинация против инфекции COVID-19.

По состоянию на 25 октября первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привито около 40% от численности населения города и района, сообщает Bobrlife со ссылкой на телеграм-канал «Говорит и показывает Бобруйск».

Виктор ЧАБАН.