4 опасные ошибки, которые вы делаете при приеме витаминов

Одних таблеток или капсул со стандартным списком полезных веществ в составе человеку недостаточно. Чтобы витамины были эффективными, нужно правильно их принимать. Поговорим об ошибках, которые мы совершаем, когда начинаем пить витамины, и расскажем, как получать от них максимум пользы.

Ошибка №1: вы сами себе назначаете препараты

Что не так?

Часто мы начинаем принимать витамины, ориентируясь только на первые внешние признаки дефицита и просто следуя указаниям на упаковке. Мы думаем, что для восполнения дефицита надо пить больше витаминов и чаще, но на самом деле это может привести к неприятным последствиям.

Например, ученые выяснили, что у женщин, которые каждый день получали максимально допустимую дозировку витаминов B6 и B12, риск перелома шейки бедра после менопаузы был на 47% выше, чем у тех, кто принимал меньшую дозировку.

А если превышать рекомендуемую дозу витамина С (напомним, для взрослого человека она составляет 100 мг в сутки, как в двух апельсинах), в долгосрочной перспективе могут появиться проблемы с давлением, мочеиспусканием, повышенная возбудимость, головные боли и изжога.

Что делать?

Перед тем как принимать определенные витаминные комплексы, сдайте анализы на их уровень в крови. В разных клиниках предлагают как комплексные анализы на уровень витаминов A, D, E, K, C, B1, B5 и B6, так и отдельные анализы на уровень витаминов A, D, C, витаминов группы B, фолиевой кислоты и омега-3.

Так вы узнаете, действительно ли у вас есть дефицит или, возможно, вы приняли за него другое недомогание, с которым нужно обратиться к специалисту. Проверяться рекомендуется раз в полгода. Но для начала стоит сделать это хотя бы до и после курса витаминов. Лучше пару раз сдать анализы, чем рисковать здоровьем!

Ошибка №2: вы сочетаете несочетаемое

Что не так?

Предположим, вы сдали анализы и обнаружили у себя дефицит витаминов B12 и B6. Вы ищете подходящий комплекс и натыкаетесь на препарат, в составе которого есть и B12, и В6, и В3, и В2, и В1. Почему бы не купить его — наверняка будет полезно дополнить необходимые вещества «соседями», думаете вы. На самом деле это ошибка.

Несмотря на то что витамины относятся к одной группе, они могут мешать друг другу.

От витамина В1 не будет пользы, если принимать его вместе с В2 и В3, потому что они не дадут ему усвоиться.

Это касается и других витаминов: например, В12 не сработает вместе с витамином С, а железо хуже усваивается с витамином Е, В12 ,В2.

Что делать?

Подбирайте качественные комплексы, советуясь со специалистом, который точно знает, какие витамины можно принимать вместе. В крайнем случае внимательно изучайте состав комплексов и проверяйте совместимость ингредиентов, используя информацию из надежных источников.

Ошибка №3: вы заедаете витамины «не той» едой

Что не так?

Часто мы принимаем витамины с утра, ведь брать их с собой на работу не всегда удобно. Но если на завтрак вы едите, например, молоко с хлопьями или творожную запеканку и пьете железо, то смысла в таком курсе витаминов мало. Кальций, который содержится в молочных продуктах, мешает усвоению железа, как и кальций в таблетках. Он также мешает усвоению магния, фосфора, цинка и марганца.

Тем не менее многие витамины рекомендуют принимать именно утром, потому что вечером они могут оказать неприятное побочное действие на организм. Например, витамин D с последним приемом пищи может ухудшить качество сна.

Что делать?

Не заедайте железо молочными продуктами. Жирорастворимые витамины (А, D, Е, К) следует употреблять вместе с яйцами, небольшим количеством сыра, сметаны или растительного масла.

Водорастворимые витамины (С, витамины группы В, фолиевую кислоту), наоборот, не заедайте жирной пищей.

Витамины с полиненасыщенными жирными кислотами, такими как омега-3, не следует употреблять вместе с крупами, зерновым хлебом, отрубями и злаками. Клетчатка, которая в них содержится, может помешать усвоению жиров. И в любом случае не принимайте витамины натощак.

Ошибка №4: вы забываете про омега-3

Что не так?

Омега-3 нечасто бывает в составе стандартных витаминных комплексов, которые рекламируют нам с экранов. А между тем наши клеточные мембраны, которые в здоровом состоянии помогают клеткам удерживать внутри влагу и питательные вещества, состоят в основном из жирных кислот.

Омега-3 помогает сохранить эластичность и мягкость кожи, волос и ногтей, поддерживает работу иммунной системы. Но в нашем ежедневном рационе мясо и птица встречаются чаще, чем морская рыба, богатая этой жирной кислотой.

Что делать?

Главное — не путайте омега-3 с омега-6, которая содержится в растительных маслах, в частности в подсолнечном (а его мы и так употребляем чуть ли не каждый день).

Переизбыток омега-6 способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Так что для начала стоит сдать анализ на уровень омега-3 в организме, а затем при необходимости подобрать качественную добавку с ней и чаще включать в рацион скумбрию, сардины, сельдь и лососевых.