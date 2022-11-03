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Общество

4 ноября пройдет прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД

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4 ноября пройдет прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД

В пятницу, 4 ноября 2022 года, заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома – начальник милиции общественной безопасности подполковник милиции Антон Васильевич Коваль проведет прямую телефонную линию с населением.

Вопросы, входящие в компетенцию подразделений милиции общественной безопасности, можно будет задать с 11.00 до 13 часов по телефону 77-99-47.

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