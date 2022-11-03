4 ноября пройдет прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД
58 0
В пятницу, 4 ноября 2022 года, заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома – начальник милиции общественной безопасности подполковник милиции Антон Васильевич Коваль проведет прямую телефонную линию с населением.
Вопросы, входящие в компетенцию подразделений милиции общественной безопасности, можно будет задать с 11.00 до 13 часов по телефону 77-99-47.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Денежный вопрос. Изношенная равно фальшивая? Не факт!
-
Полковник Алексей Березовский, военный комиссар, рассказал о призывной кампании-2022
-
4 ноября пройдет прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД
-
В ОАО «Белшина» обсудили законопроект о Всебелорусском народном собрании
-
Служить обществу и государству
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости