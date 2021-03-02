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Общество

4 марта прием граждан проведет член Совета Республики Национального собрания Сергей Анюховский

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4 марта прием граждан проведет член Совета Республики Национального собрания Сергей Анюховский
4 марта с 10.00 до 12.00 прием граждан проведёт член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Анатольевич Анюховский.
С целью ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций прием граждан будет проводиться посредством телефонной связи ­по номеру 8 (0225) 43-66-77.
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