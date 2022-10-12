4 года колонии усиленного режима и штраф Br12,8 тыс. получил начальник автоучебного комбината Бобруйска за получение взятки и служебный подлог

Прокуратура города Бобруйска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Бобруйска, начальника филиала автоучебного комбината.

В период с 10 января по 18 апреля 2022 года он использовал предоставленные ему служебные полномочия вопреки интересам службы и четырежды получал взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. А именно за выдачу свидетельств без прохождения в установленном законом порядке обучения и без сдачи по результатам обучения соответствующих экзаменов.

Обвиняемый вину признал, возместил доход, полученный преступным путем.

С учетом позиции государственного обвинителя 10 октября 2022 года судом Бобруйского района и города Бобруйска постановлен обвинительный приговор в отношении обвиняемого. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 и 2 статьи 430, частью 1 статьи 427 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом 400 базовых величин (Br12,8 тыс.), с лишением права занимать организационно-распорядительные и связанные с выполнением юридически значимых действий должности сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке.