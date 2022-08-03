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4 августа пройдет «прямая телефонная линия» ТЦСОН Первомайского района

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4 августа пройдет «прямая телефонная линия» ТЦСОН Первомайского района

4 августа УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска»   проводит  «прямую телефонную линию» по направлениям деятельности Центра.

На ваши вопросы ответят:

Волошина

Дана Борисовна,

директор Центра

 

12.00-13.00

72 73 71

Вопросы социального обслуживания населения
Шамаль

Ольга Александровна, заведующий отделением социальной помощи на дому

 

08.00-09.00

72 73 65

Порядок оказания услуг в форме социального обслуживания на дому (комплексное социальное обслуживание, разовые социальные услуги), услуги почасового ухода за детьми (услуги няни) для родителей-инвалидов 1 и 2 групп, семей, воспитывающих детей-инвалидов), услуга дневного присмотра на дому

 

Аврамчик

Лидия Николаевна, специалист по социальной работе отделения дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания

09.00–10.00

72 73 97

Оказание социальных услуг отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания (кружковая работа, в том числе на дому,  дневной присмотр, работа в трудовых мастерских); оказание услуг переводчика жестового языка; предоставление транспортных услуг, оказываемых специальным транспортным средством «социальное такси»

 

Сулимова

Анна Александровна, заведующий отделением социальной адаптации, реабилитации и сопровождаемого проживания

10.00-11.00

72 73 77

Порядок оказания услуги сопровождаемого проживания для инвалидов (услуга ассистента инвалидам 1 и 2 групп с умственными нарушениями, услуга помощника по сопровождению инвалидам 1 группы с нарушением ОДА и (или) по зрению); прокат технических средств социальной реабилитации; оказание социально-психологических услуг; сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей

 

Миронович

Людмила Григорьевна,

заведующий отделением по предоставлению социальной поддержки

11.00-12.00

72 73 76

Условия и порядок оказания материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, помещения в дома-интернаты, обеспечение техническими средствами социальной реабилитации

 

Алимова

Светлана Викторовна,

заведующий отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов

 

14.00-15.00

73 70 48

Условия и порядок помещения в отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов; оказание услуг в форме стационарного социального обслуживания
Сакач

Татьяна Михайловна,

заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста

15.00-16.00

72 73 66

Оказание социальных услуг отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста (кружковая работа, обучение навыкам ухода на дому, дневной присмотр)

 

Филина

Елена Николаевна,

заведующий отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования

16.00-17.00

72 73 75

Вопросы опеки и попечительства над совершеннолетними лицами; осуществление проверок факта ухода получателями пособий по уходу за инвалидами 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста; оказание помощи одиноким пенсионерам, нуждающимся в ремонте печного оборудования, электропроводки, установке автономных пожарных извещателей в соответствии с государственной программой «Социальная защита»

Администрация УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска»

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