4 августа пройдет «прямая телефонная линия» ТЦСОН Первомайского района

Волошина Дана Борисовна, директор Центра 12.00-13.00 72 73 71 Вопросы социального обслуживания населения

Шамаль Ольга Александровна, заведующий отделением социальной помощи на дому 08.00-09.00 72 73 65 Порядок оказания услуг в форме социального обслуживания на дому (комплексное социальное обслуживание, разовые социальные услуги), услуги почасового ухода за детьми (услуги няни) для родителей-инвалидов 1 и 2 групп, семей, воспитывающих детей-инвалидов), услуга дневного присмотра на дому

Аврамчик Лидия Николаевна, специалист по социальной работе отделения дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания 09.00–10.00 72 73 97 Оказание социальных услуг отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания (кружковая работа, в том числе на дому, дневной присмотр, работа в трудовых мастерских); оказание услуг переводчика жестового языка; предоставление транспортных услуг, оказываемых специальным транспортным средством «социальное такси»

Сулимова Анна Александровна, заведующий отделением социальной адаптации, реабилитации и сопровождаемого проживания 10.00-11.00 72 73 77 Порядок оказания услуги сопровождаемого проживания для инвалидов (услуга ассистента инвалидам 1 и 2 групп с умственными нарушениями, услуга помощника по сопровождению инвалидам 1 группы с нарушением ОДА и (или) по зрению); прокат технических средств социальной реабилитации; оказание социально-психологических услуг; сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Миронович Людмила Григорьевна, заведующий отделением по предоставлению социальной поддержки 11.00-12.00 72 73 76 Условия и порядок оказания материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, помещения в дома-интернаты, обеспечение техническими средствами социальной реабилитации

Алимова Светлана Викторовна, заведующий отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов 14.00-15.00 73 70 48 Условия и порядок помещения в отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов; оказание услуг в форме стационарного социального обслуживания

Сакач Татьяна Михайловна, заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста 15.00-16.00 72 73 66 Оказание социальных услуг отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста (кружковая работа, обучение навыкам ухода на дому, дневной присмотр)