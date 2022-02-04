4 492 учащихся закончили учреждения профобразования области в 2021 году

4 492 учащихся закончили учреждения профессионального образования области в 2021 году. Такие данные озвучил начальник главного управления по образованию облисполкома Андрей Заблоцкий на совместном заседании коллегии главного управления по образованию и комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома.

Как прозвучало, в прошлом году учреждения профессионального образования области закончили 4 492 учащихся дневной формы обучения. Подлежали распределению 4 363 (97,1%) выпускника, из них 4 356 (99,8%) человек получили свидетельство о направлении на работу. Вместе с тем, 51 выпускник не приступил к работе по распределению без уважительных причин. И только 6 из них добровольно возместили средства, в отношении остальных приняты решения о возмещении средств, затраченных на подготовку.

Как отметил Андрей Заблоцкий, в 2021 году план приема на уровень среднего специального образования был выполнен на 96,6% (в 2020г. - 93,7%), на уровень профессионально-технического образования - на 96,4% (в 2020г. - 91,1%).

В текущем году на дневную форму профессионально-технического образования планируется принять 2857 человек по 69 квалификациям и 2572 человек - среднего специального образования. При этом в соответствии с изменением потребностей рынка труда планируется закрыть подготовку по 29 квалификациям и открыть по 30.