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38,5 тысячи кв.м введенной жилплощади приходится на энергоэффективные дома в Могилевской области

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38,5 тысячи кв.м введенной жилплощади приходится на энергоэффективные дома в Могилевской области

Традиционно во второе воскресенье августа в Беларуси отмечается День строителя. В 2022-ом представители отрасли будут принимать поздравления 14 августа. На начало года в Могилевской области функционировала 681 стройорганизация, где трудились 24,7 тысячи человек, пишет Mogilevnews.

- Большую часть составляют мужчины – почти 83%, средний возраст работников – 41,9 года, - сообщили в Главном статуправлении Могилевской области.

В I полугодии текущего года объем подрядных работ по виду деятельности «Строительство» выполнен на сумму 426,8 млн. рублей. На строительство жилья было направлено 209,8 млн.рублей или 22% к общему объему инвестиций в основной капитал. Было построено 1,1 тысяча квартир общей площадью 109,8 тысячи кв.м. В том числе 60,6% - в городах и поселках городского типа и 38,5 тысячи кв.м многоквартирных энергоэффективных жилых домов.

- Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 36,7 тысячи кв.м жилья (33,4% от общего объема). Из них с использованием господдержки  - 31,1 тысячи кв.м, - уточнили в статуправлении.

Экспорт строительных услуг в 2021 году составил $21,5 млн. (22,3 экспорта услуг предприятий Могилевщины). Основными партнерами были организации Российской Федерации  - 76,6% и Польши – 16,8%).

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