34-летний бобруйчанин организовал нарколабораторию

Нарколабораторию по месту жительства организовал 34-летний бобруйчанин. В его квартире обнаружена и изъята марихуана, гроубокс, полимерные горшки с коноплей, система освещения и вентиляции, а также семена конопли.

Комментарий сотрудника ОИОС УВД Могилевского облисполкома Владимира Синкевича: Задержанный пояснил, что выращивал коноплю для собственного потребления, однако у оперативников есть основания полагать, что подозреваемый причастен и к сбыту марихуаны. В интернете он изучил способы выращивания конопли, приобрел необходимые приспособления и на протяжении нескольких месяцев осуществлял уход за посевом.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.