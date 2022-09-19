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34-летний бобруйчанин организовал нарколабораторию

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34-летний бобруйчанин организовал нарколабораторию

Нарколабораторию по месту жительства организовал 34-летний бобруйчанин. В его квартире обнаружена и изъята марихуана, гроубокс, полимерные горшки с коноплей, система освещения и вентиляции, а также семена конопли.

Комментарий сотрудника ОИОС УВД Могилевского облисполкома Владимира Синкевича:Задержанный пояснил, что выращивал коноплю для собственного потребления, однако у оперативников есть основания полагать, что подозреваемый причастен и к сбыту марихуаны. В интернете он изучил способы выращивания конопли, приобрел необходимые приспособления и на протяжении нескольких месяцев осуществлял уход за посевом.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

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