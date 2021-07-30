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33-я внеочередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов назначена на 5 августа

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33-я внеочередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов назначена на 5 августа

5 августа в 10.00 состоится 33-я внеочередная сессия  Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва (пл. Ленина, 1,  зал заседаний, 7 этаж). Начало регистрации в 9.30.

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