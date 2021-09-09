33-летний бобруйчанин выращивал на своем участке коноплю

В поле зрения оперативных работников попал 33-летний бобруйчанин, который недалеко от места проживания, в безлюдном месте, оборудовал участок земли для выращивания наркосодержащего растения, конопли. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местный житель был задержан.

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми подполковник милиции Вадим Владимирович Боложко, в ходе осмотра задержанного была обнаружена марихуана, а по месту жительства молодого человека сотрудники милиции изъяли инструменты для изготовления наркосодержащего вещества. Также бобруйчанин показал участок, на котором выращивал коноплю.

Следователями дана оценка действиям молодого мужчины, возбуждено уголовное дело.