32 дополнительных поезда назначено в сообщении между РБ и РФ в дни новогодних и рождественских праздников

В целях повышения качества предоставляемых услуг Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили пресс-центре БЖД.

- Ранее было назначено 12 дополнительных поездов в сообщении с Российской Федерацией. На сегодня между Российской Федерацией и Республикой Беларусь во взаимодействии с ОАО «РЖД» назначено еще 20 доппоездов на наиболее востребованных у пассажиров маршрутах (Москва – Минск, Москва – Брест, Санкт-Петербург – Минск):

№ 249/250 – из Санкт-Петербурга в Минск 23, 26 декабря, 3 января, из Минска в Санкт-Петербург 24, 27 декабря и 4 января;

№ 295/296 – из Москвы в Брест 29 декабря и 3 января, из Бреста в Москву 31 декабря и 5 января;

№ 247/248 из Москвы до Минска 28, 30 декабря, 2, 6 и 8 января, из Минска в Москву 29, 31 декабря, а также 3, 7 и 9 января.

Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов можно получить на официальном интернет-сайте БЖД, в мобильном приложении «БЧ.Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра.