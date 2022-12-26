317 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД за выходные в Могилевской области

За прошедшие выходные дни в Могилевской области дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.

Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудниками ГАИ области выявлено 1159 нарушений ПДД, задержано 5 пьяных водителей и 19 бесправников. 317 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 67 из которых находились в нетрезвом состоянии.