31 января с 10.00 до 12.00 Федерацией профсоюзов Беларуси будет проводиться профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений.
Информация! Место проведения – административное здание ОАО «ФанДОК». Адрес: г. Бобруйск, ул. Ленина, 95.
Читайте
также
также
-
31 января Федерация профсоюзов Беларуси проведет бесплатную юридическую консультацию в Бобруйске
-
Сельский сход и «Скарбонка бяспекi». Бобруйский район
-
В лесхозах Беларуси собрали более 615 тонн шишек
-
В Беларуси в 2021 году построили 52,4 тыс. квартир
-
ГАИ ищет свидетелей
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости