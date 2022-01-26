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31 января Федерация профсоюзов Беларуси проведет бесплатную юридическую консультацию в Бобруйске

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31 января Федерация профсоюзов Беларуси проведет бесплатную юридическую консультацию в Бобруйске

31 января с 10.00 до 12.00 Федерацией профсоюзов Беларуси будет проводиться профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений.

Информация! Место проведения – административное здание ОАО «ФанДОК». Адрес: г. Бобруйск, ул. Ленина, 95.
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