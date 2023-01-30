31 января бобруйчан выслушают по вопросам осуществления предпринимательской деятельности
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Заместитель председателя комитета экономики облисполкома Павел Леонидович Мариненко проведет 31 января с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» по вопросам осуществления в 2023 году предпринимательской деятельности.
Телефон «прямой линии» 8 0222 32 26 63.
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