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31 января бобруйчан выслушают по вопросам осуществления предпринимательской деятельности

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31 января бобруйчан выслушают по вопросам осуществления предпринимательской деятельности

Заместитель председателя комитета экономики облисполкома Павел Леонидович Мариненко проведет 31 января с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» по вопросам осуществления в 2023 году предпринимательской деятельности.­

­Телефон «прямой линии» 8 0222 32 26 63. ­

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