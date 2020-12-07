31 несанкционированная свалка ликвидирована в ноябре в Могилевской области

В ноябре санэпидслужбой Могилевской области обследовано 3567 территорий и объектов. Нарушения выявлялись более чем в 33% случаев (на 1194 объектах).

- По итогам надзора за выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства вынесено 19 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 1661,5 рублей. Для устранения нарушений руководителям организаций, предприятий выдано 309 предписаний, рекомендаций. По предписаниям и рекомендациям санслужбы ликвидирована 31 несанкционированная свалка, - сообщили в отделении коммунальной гигиены Могилевского облЦГЭиОЗ. - Также проводилось обследование территорий, прилегающих к индивидуальным домовладениям (6050), на 322 территориях установлены нарушения. В адрес домовладельцев выданы предписания, к административной ответственности привлечено 1 физическое лицо.