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Экономика

30 тыс. рублей подоходного налога предъявлено перевозчику из Бобруйска

Пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области 76 0

30 тыс. рублей подоходного налога предъявлено перевозчику из Бобруйска

Ряд нарушений был выявлен инспекцией МНС по  Бобруйску в ходе камеральной проверки частного предприятия «П», которое занимается перевозкой пассажиров автомобилями такси.

Так, на протяжении 2019-2021 годов наличная выручка, размер которой в общей сумме составил 230,0 тыс. рублей, не вносилась организацией на расчетный счет, а использовалась для выплаты заработной платы «в конвертах» своим работникам.

Кроме этого, частным предприятием «П» был нарушен порядок исчисления налога при упрощенной системе налогообложения.

Перевозчику пассажиров было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с заработной платы и налог при упрощенной системе налогообложения. Плательщик уведомление не исполнил.

Инспекция составила акт камеральной проверки и предъявила к уплате налогов в общей сумме 31,3 тыс. рублей, в том числе подоходный налог с заработной платы в размере 29,9 тыс. рублей.

За неуплату налогов организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

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