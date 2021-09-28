30 сентября состоится прямая телефонная линия по вопросу «социального такси»

30 сентября с 11.00. до 13.00 состоится прямая телефонная линия по вопросу: «Предоставление транспортных услуг, оказываемых специальным транспортным средством «социальное такси», на бесплатной основе инвалидам-колясочникам, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при 3 и 4 степени утраты здоровья и лицу, сопровождающему инвалида».

На интересующие Вас вопросы ответит заведующий отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования учреждения «ТЦСОН Ленинского района г. Бобруйска» Ольга Лапаник Федоровна. Телефон прямой линии: 72-18-91.

Бобруйский городской исполнительный комитет