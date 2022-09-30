30 сентября Единый день безопасности дорожного движения. Световой день сокращается – опасность увеличивается!

По статистике, осенью заметно возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и большинство из них происходит в вечернее и ночное время, в условиях недостаточной видимости.

С начала года по Могилевской области в темное время суток с участием пешеходов произошло 25 аварий, в них 11 человек погибли и 14 получили травмы.

В январе-августе 2022 года на территории города Бобруйска было зарегистрировано 16 ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения (11 наездов на пешехода и 5 наездов на велосипедиста), в результате которых 2 человека погибли (1 пешеход и 1 велосипедист) и 15 получили ранения различной степени тяжести (10 пешеходов, 4 велосипедиста и 1 водитель мопеда).

17 июня 2022 г. в 11.39 водитель, управляя автомобилем MERCEDES-BENZ двигалась на пр-те Строителей со стороны ул. Батова в направлении ул. Шинной. На перекрестке пр-та Строителей и ул. Шинной при совершении правого поворота по зеленому сигналу светофора, женщина совершила наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги улицы Шинной слева направо по ходу движения автомобиля, не спешившись. В результате ДТП велосипедист погиб.

2 июля 2022 г. в 1.23 водитель, управляя автомобилем PEUGEOT-3008, двигалась на спуск по мосту через реку Березину со стороны ул. Береговой в сторону ул. 1-го Мая совершила наезд на женщину пешехода, которая стояла в крайнее правой полосе движения ближе к центру проезжей части дороги, не была обозначена СВЭ. В результате ДТП пешеход погибла.

В сумерках без световозвращающих элементов пешеходы остаются незамеченными, ведь темное время суток значительно снижает способность водителя оценивать ситуацию и принимать адекватные решения. Полагаясь на городское освещение и свет фар автомобилей, граждане смело переходят дорогу, даже не задумываясь, что водитель увидит их в лучшем случае лишь за 15-20 метров.

Госавтоинспекция советует обозначать себя в темноте световозвращающими жилетами, повязками, брелоками и подвесками, сделанными из специального материала, который не рассеивает свет фар, а с высокой интенсивностью отражает его в сторону источника. Аналогичный материал используется при изготовлении дорожных знаков, которые отлично видны ночью. Такие «световозвращатели» на одежде пешехода или велосипедиста позволяют им «светиться» в свете фар на расстоянии от 130 до 400 метров. А у водителя появляется возможность своевременно увидеть в темноте человека и предпринять меры во избежание наезда.

Световозвращающие материалы используются также при обозначении в темноте велосипедов и повозок. Причем уже несколько лет оборудование этих транспортных средств «световозвращателями» (спереди – белого, сзади – красного цвета) является обязательным. Не менее важно для безопасного движения установить на повозке или велосипеде фонари с активным светом и включать их, как только начинает смеркаться. Таковы требования ПДД. Главное, чтобы любое присутствие человека на ночной дороге было обозначено!

В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов, популяризации использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток 30 сентября по всей Республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения. Девиз этого дня «Световой день сокращается – опасность увеличивается!».

Госавтоинспекция предупреждает пешеходов, что неиспользование световозвращающих элементов при движении по дороге в темное время суток влечет ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин.

ОАиП ГАИ УВД Могилевского облисполкома.