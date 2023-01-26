30% производителей аккумуляторов нет в Бобруйске. Магазин 1akb.by на Минской предлагает отличное решение

Рынок аккумуляторных батарей за последние месяцы существенно изменился: цены резко возросли, а некоторые производители вообще перестали поставлять свои АКБ в Беларусь. Несмотря на это, в Бобруйске появился крупный магазин автомобильных аккумуляторов 1akb.by, специалисты которого помогают автолюбителям выйти из непростого положения.

Магазин находится на улице Минской, 123, корпус 3. Такие магазины розничной продажи 1akb.by также работают во многих других городах республики, таких как Минск, Брест, Могилев, Гомель, Витебск, Полоцк и пр.

Проблема дефицита АКБ в Беларуси

На фоне событий последних месяцев на территорию Беларуси приостановили поставки аккумуляторных батарей несколько крупных корпораций, к которым относят компанию CLAROS, выпускающую АКБ марки Varta, Bosch, Optima, Gigawatt, Edcon и пр. Еще прекратилась отгрузка продукции Exide Technologies, выпускаемой под брэндами Exide, Tudor, Centra, Deta. На данный момент мы распродаем оставшуюся часть этих АКБ, и в ближайшем будущем их появление не предвидится, за исключением аккумуляторов «Varta Стандарт», производимых на заводе Нижнего Новгорода Tubor с 2019 года.

В магазинах 1akb.by все еще можно найти батареи Exide и Tudor, имеющие «свежую» дату изготовления, хотя их выпускают на европейских предприятиях. Это обусловлено тем, что наш магазин заказывает продукцию за один-два месяца. Данные партии автомобильных аккумуляторов успели доехать к нам, и автомобилисты еще имеют возможность их купить.

Отметим, что на текущий момент на белорусском рынке почти на 50% снизилось количество импортной продукции, что составляет 30% общего объема. На этом фоне предприятия Беларуси и России начали увеличивать число собственных торговых марок, однако их производственных мощностей пока не хватает для покрытия отечественного спроса. Так, сейчас предприятия в Бресте и Пинске начали выпускать некоторые серии аккумуляторов Zubr, Enrun, Atlant и Eurostart, а около полугода назад была презентована новая бюджетная серия Master Batteries.

Сложности для владельцев премиальных авто

Больше остальных в данной обстановке пострадали водители машин премиум-класса, выпущенных после 2012 года, – это энергонагруженный транспорт, в котором используют батареи EFB или AGM. В наших странах они не производятся. На многих АКБ можно найти надписи наподобие «2х ресурс». Однако если разобраться, эти батареи не являются «чистыми» EFB, поэтому столь громкие заявления являются необоснованными. Но они все же могут рассматриваться как альтернатива для авто с опцией Start-Stop и машин, которые имеют большое количество электрических потребителей.

Рост популярности турецких Yigit Aku

Магазин 1akb.by выступает официальным дилерским центром турецкой компании Yigit Aku, не попавшей под западные санкции, поэтому данный завод продолжает поставлять свои продукты. Товары этого изготовителя хорошо зарекомендовали себя, поэтому с их помощью можно закрывать многие позиции с дефицитом. Производитель имеет в каталоге серию EFB, и мы можем ее рекомендовать отечественным автомобилистам. К тому же на эти АКБ пока удерживаются прежние расценки, поскольку продукты были ввезены по предыдущему курсу. Конечно, новые партии станут несколько дороже вследствие логистических усложнений.

1akb.by не закупают батареи на год вперед. Мы показываем отличный объем продаж, имеем стабильно высокий спрос на предлагаемые продукты, вследствие чего на складах практически нет залежавшихся аккумуляторов. 75% актуальной продукции уже предоставляется по измененным расценкам. Исключением являются лишь зарядные приборы, которые были закуплены еще в начале февраля в РФ большой партией, поэтому их запасов должно хватить до июля.

Важно! В магазинах и на складах все еще имеются АКБ, выпускаемые на известных заводах «Мегатекс» и «Веста» в Украине. Однако из-за приостановки производства на этих предприятиях запасы их продукции будут временно отсутствовать.

Ситуация с завышенными ценами на АКБ

Если говорить о ценах, то в случае с аккумуляторными батареями российского производства в марте наблюдался скачок, однако затем последовал откат, в результате стоимость продукции не сильно повысилась. Но в марте на заводах изготавливались батареи, сырье и материалы для которых были закуплены по завышенным ценам, что сказалось на итоговой стоимости готовой продукции. Тем не менее мы стремимся корректировать расценки благодаря запасам на складах.

Другой случай – это закупка АКБ у третьих дилеров. Некоторые поставщики повысили ценники наполовину и пока не планируют их снижать. Стоимость данных купленных моделей «взлетела». Естественно, дорогую продукцию никто не желает приобретать, однако она продолжает оставаться на полках – вдруг кто-то из принципа покупает товары своего излюбленного брэнда за любую сумму. Если вам повстречалась такая батарея, не спешите покидать магазин – спросите у продавцов-консультантов альтернативную модель, которая находится практически всегда.

Ситуация с турецкими АКБ Platin

Закупка аккумуляторов Platin также претерпела изменения. В первую очередь это касается логистики. К середине марта затраты на транспортировку фуры с аккумуляторами увеличились почти в два раза, а затем ситуация с перевозками вообще стала туманной.

Вторым фактором являются финансы. До этого завод работал на постоплате – магазины получали отсрочку платежей. На текущий момент производитель отгружает товары только после предоплаты. Дилеры сначала вносят нужную сумму, но аккумуляторы приезжают только спустя месяц-полтора – этот период нужен для обработки заказов, отгрузки, транспортировки, таможенного оформления.

Еще один важный момент – кредиты. Банки сегодня неохотно предлагают кредитование, из-за чего риски закупок являются высокими, себестоимость товаров увеличивается. Но 1akb.by не перекладывает эти проблемы на потребителей, а принимает участие в разделении затрат, существенно снижая собственную доходность. Только так можно обеспечить продолжение продаж и сохранение рабочих мест для сотрудников.

По прежним ценам можно покупать только АКБ единичных моделей, имеющиеся на складах (те же Yigit Aku из предыдущих партий), и зарядки.

Лучше не слушать отзывы автолюбителей при заказе АКБ

Так как многие известные брэнды исчезают и появляются новые торговые марки, следует с осторожностью выбирать батареи на основании отзывов в Интернете. Все дело в том, что множество негативных отзывов является ошибочным, ведь проблема часто кроется не в АКБ, а в самих машинах. Так, могут наблюдаться следующие проблемы:

токовые утечки в бортовой сети;

генераторы недостаточно подзаряжают или, наоборот, перезаряжают батареи;

при запуске моторов стартеры «берут» не 100, а 400 ампер.

Все эти причины даже в случае топовых аккумуляторов могут приводить к износу устройства на 30% от обещанного ресурса. К тому же многие отзывы являются попросту «проплаченными» конкурентами.

Специалисты 1akb.by рекомендуют выбирать аккумуляторы на основе рекомендаций консультантов, особенно в сегодняшней ситуации. Ведь при возникновении проблем вы придете с жалобами на неисправную батарею именно к продавцу, вследствие чего магазины заинтересованы в продаже только качественной продукции.

Бесплатная диагностика, подзарядка, обслуживание АКБ

Каждый консультант 1akb.by проходит специальные курсы технического обучения, прежде чем приступает к работе в наших магазинах. Все сотрудники предлагают бесплатно провести диагностику генераторов и стартеров, по необходимости могут проверять остаточную мощность старых АКБ и прогнозировать их предполагаемый рабочий ресурс. При этом на Минской, 123, корпус 3, в Бобруйске по требованию клиентов продавцы тестируют и бесплатно заряжают купленные аккумуляторы независимо от срока давности покупки. В остальных случаях стоимость данной услуги составляет 5 руб.

Если с АКБ покупателей что-либо происходит, 1akb.by может отдать устройство в сервис-центр, и, если обслуживание займет большое количество времени, мы готовы предоставить подменную батарею (при наличии модели подходящего типоразмера). На практике возврат товаров нашими клиентами происходит менее чем в 1% случаев. К тому же для удобства покупателей мы осуществляем бесплатную доставку батарей по Бобруйску в день оформления заказов.

Сдача старых аккумуляторов

1akb.by – лицензированный представитель рынка утилизации батарей, поэтому мы гарантируем выполнение этой задачи в строгом соответствии с установленными стандартами. По необходимости специалисты нашего магазина подъезжают по любому адресу в Бобруйске, указанному клиентом, и забирают изношенные батареи. Взвешивание агрегатов осуществляется честно и максимально точно – стоимость скупки за 1 кг равняется 1.08 руб. Цену за изношенный агрегат можно учитывать при покупке новой АКБ.

1akb.by предлагает несколько акций:

бесплатную диагностику;

скидку до 50% на зарядные приборы при заказе аккумулятора;

бесплатную зарядку батареи в течение всего срока службы;

бесплатную доставку по Бобруйску;

бесплатный профессиональный монтаж АКБ;

скидку 5% на приобретение аккумуляторов + брелоки в виде приятного презента.

1AKBb.BY в БОБРУЙСКЕ

Ул. Минская, 123, корпус 3.

Телефоны: +375(29) 615-71-17, +375(29) 275-71-17.

График работы: пн.-пт. 9.00-20.00; сб.-вс. 9.00-18.00.

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