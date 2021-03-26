30 марта в Могилевской области пройдет проверка системы оповещения
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Уважаемые граждане! 30 марта на территории Могилевской области будет проводиться проверка системы оповещения, возможны включения звуковых сирен и проведение СМС рассылки. Просьба сохранять спокойствие. Никаких действий предпринимать не следует.
Напомним, что с 2 по 31 марта в стране проходит Республиканская акция «День Безопасности. Внимание всем!», направленная на предупреждение пожаров и гибели людей от них, а также обучение населения действиям по сигналу «Внимание всем!».
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