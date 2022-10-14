30 лет назад в Бобруйске была создана первичная организация «Союза офицеров Беларуси»

Руководителями организации были избраны командующий 5-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Станислав Румянцев, полковник, Евгений Веренич и подполковник Александр Виноградов.

В настоящее время Бобруйская городская организация Общественного объединения «Белорусский союз офицеров» является наиболее многочисленной в Могилевской области и наиболее боевитой, инициативной и активной, что неоднократно признавалось руководством ОО «БСО» и Министерством обороны Республики Беларусь по итогам работы за год и конкурсов, многократно поощрялась ценными подарками, кубками, дипломами и грамотами.

Налажено взаимодействие с военным комиссариатом города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов (полковник Алексей Березовский) и рядом воинских частей. Наиболее многочисленно представительство БСО в 147-м зенитном ракетном полку (подполковник в отставке Сергей Богомолов) и 83-м отдельном ордена Красной Звезды инженерно-аэродромном полку (подполковник Денис Маркачев). Здесь систематически проводится работа по вовлечению в организацию ветеранов Вооруженных Сил, а также ныне действующих военнослужащих и членов их семей.

Члены БСО постоянно входят в состав окружных и участковых избирательных комиссий, присутствуют на выборах и голосовании в качестве наблюдателей, доходчиво разъясняют вопросы внутренней и внешней политики, государственного устройства и оборонного строительства на диалоговых площадках.

С принятием депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь законопроекта «О геноциде белорусского народа» членами БСО было инициировано проведение в учебных заведениях города уроков мужества «Геноцид: преступления без сроков давности».

Заслуженный авторитет организации позволяет находить понимание и решать любые вопросы с местными распорядительными и исполнительными органами власти. Так, ежегодно масштабно отмечаются памятные и праздничные даты: День памяти воинов-интернационалистов, День ВВС, День танкистов, День войск ПВО и другие.

В Бобруйском городском парке культуры и отдыха по инициативе совета БСО установлен камень-памятник «От благодарных потомков», возведена на постамент противотанковая пушка Д-44. С участием актива БСО в Бобруйске торжественно открыт памятный знак воинам-авиаторам в виде фронтового бомбардировщика СУ-24.

Члены городской организации планомерно проводят экскурсии в музеях 5-й гвардейской танковой армии и Краснознаменной Днепровской флотилии, в Комнатах боевой славы 147-го зрп и 83-го оиаэп.

Реализуя программу акции «Белорусский союз офицеров для страны патриотов растит», союз офицеров сотрудничает со многими общественными организациями и объединениями патриотической направленности, постоянно совершенствует и находит новые формы и методы работы с армейской, учащейся и допризывной молодежью.

Так, с этой целью разработан сценарий военно-исторической интеллектуальной игры «Армия в вопросах и ответах». Инициируется проведение творческих встреч и читательских конференций.

Члены союза офицеров входят в состав оргкомитета международных культурных проектов под руководством члена БСО, директора и художественного руководителя изостудии «Радуга» Игоря Мотина.

Хорошо зарекомендовала себя такая активная форма работы, как совместные выездные заседания совета БСО, президиума совета ветеранов и отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома непосредственно на территории воинских частей с проведением «круглых столов» с участием военнослужащих по вопросам гражданско-патриотического воспитания населения Республики Беларусь в современных условиях.

19 октября 2020 года делегация Бобруйской городской организации Общественного объединения «Белорусский союз офицеров» выехала в Минск и приняла участие в республиканской патриотической акции «За Беларусь» в поддержку действующего главы государства, мира и стабильности.

В рамках реализации комплекса мер, направленных на подготовку к празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, на заседании Могилевского областного совета Общественного объединения «Белорусский союз офицеров» было принято решение о присвоении Бобруйской городской организации ОО «БСО» имени генерал-майора танковых войск Бориса Сергеевича Бахарова.

С 30-летним юбилеем вас, товарищи офицеры! Счастья, здоровья вам и вашим семьям. Оптимизма, настойчивости и инициативы в благородной и столь необходимой деятельности во благо процветания нашей любимой Родины – Республики Беларусь.

Бобруйский городской совет Общественного объединения «Белорусский союз офицеров»