30 лет назад Ленинграду было возвращено историческое наименование — Санкт-Петербург. А еще сегодня день рыжих

Актом от 31 августа 1914 года название города было заменено на Петроград. В 1924 году, сразу после смерти В.И.Ленина, в память о нем город был переименован в Ленинград.

6 сентября 1991 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинграду было возвращено историческое наименование – Санкт-Петербург. После этого постепенно были возвращены исторические названия многих улиц, площадей и других городских объектов. А вот Ленинградская область сохранила своё советское название.

Санкт-Петербург – важный экономический, научный и культурный центр России, город-герой. Он считается одним из красивейших городов мира. Одно из своих названий – «Северная Венеция» – город получил из-за своего расположения на 42-х островах, 99 каналах и притоках Невы, которые органично вписались в план города и задали масштаб и направление основным его проспектам.

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На каждые 100 человек в мире только один или два будут иметь натуральные рыжие волосы, это не больше 140 миллионов человек на всю планету. Рыжий — самый редкий цвет волос, и в честь такой уникальности сегодня отмечается День рыжих.

Кстати, однозначной даты для этого праздника нет, поэтому День рыжих можно отмечать несколько раз в году. Например, 26 мая в лучах рыжего солнышка празднуют Всемирный день рыжих, а 6 сентября, уже в осенних красках, отмечают Международный день рыжих. Но и это еще не все — 5 ноября особо отмечается Национальный день рыжих в США. Настолько празднично и ярко выглядят рыжие волосы, что им достались целых три праздника!

В старину рыжих воспринимали как обладателей колдовской силы и даже опасались их, а сегодня огненный цвет волос считается очень привлекательным. Кстати, наибольшее число рыжеволосых проживает в Шотландии и Ирландии, и их считают явными потомками кельтов. Особенно редким считается сочетание рыжих волос и голубых или зелёных глаз, ведь гены, отвечающие за такие цвета, являются рецессивными.