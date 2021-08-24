30 фактов фальшивомонетничества зарегистрировано в Могилевской области с начала года

В Могилевской области с начала года зарегистрировано 30 фактов фальшивомонетничества. Как рассказал временно исполняющий обязанности по должности начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома Владимир Белоножко, большинство подделок - это российские рубли номиналами 1000 и 5000 и стодолларовые купюры.

Практически все поддельные банкноты изымаются у так называемых «добросовестных сбытчиков», т.е. тех, кто пытается сбыть денежный билет, о поддельности которого и не подозревает. Если стало понятно, что у вас в руках подделка, не паникуйте и не отчаиваетесь, сразу обращайтесь в милицию. Правоохранители отмечают, что тогда наказания не будет. Но если человек, обнаружив подделку, попытается передать ее другому, то в этом случает его не миновать, ведь в таком случае гражданин уже становится распространителем фальшивой банкноты.

- Если же при расчете за товар или оплату услуг была выявлена подделка, вам необходимо подробно сообщить о ситуации прибывшим на место происшествия сотрудникам милиции: вспомнить, как вы могли получить сомнительную купюру, у кого обменивали деньги, где покупали валюту. Оперативно полученная информация поможет установить сбытчика и раскрыть тяжкое преступление. Если вы не причастны к сбыту фальшивой купюры, волноваться не о чем, - обращает внимание Владимир Белоножко.

Уголовная ответственность за фальшивомонетничество наступает с 16-летнего возраста. Изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельных банкнот наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом или без штрафа или лишением свободы на срок от двух до семи лет. Те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом.