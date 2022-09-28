3 октября СЮК «Цивилист» проведет акцию по бесплатному консультированию граждан

1 октября 2022 года специализированной юридической консультации города Бобруйска по гражданским и экономическим делам "Цивилист" исполняется 1 год. В связи с этим 3 октября адвокатами будет проведена акция по бесплатному консультированию граждан.

Акция пройдет с 9.00 до18.00 для всех категорий лиц в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.

Место проведения: г.Бобруйск, ул.Октябрьская, д.149а, кабинет №401, 424, 410