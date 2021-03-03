3 марта – Всемирный день дикой природы

Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day) ежегодно отмечается во всем мире 3 марта. Решение праздновать этот день было принято на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года. Дата была выбрана не случайно: в этот день в 1973 году была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).

Всемирный день дикой природы проводится, чтобы обратить внимание общественности на многообразие и красоту фауны и флоры, повысить информированность о пользе природоохранной деятельности. Кроме того, этот день напоминает о необходимости борьбы с преступлениями против дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия.

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, является одним из самых крупных соглашений по охране дикой природы. Документ был подписан с целью борьбы с браконьерством и незаконной торговлей редкими объектами природных ресурсов и организации контроля над экспортно-импортными операциями с животными и растениями.

На сегодня сторонами СИТЕС являются 183 государства. Под защитой СИТЕС находятся примерно 5,9 тысячи видов животных и 32,8 тысячи видов растений. Они перечислены в трех Приложения СИТЕС и сгруппированы по степени угрозы их исчезновения. В Приложения включены как целые группы животных, такие, как приматы, китообразные (киты, дельфины и морские свиньи), морские черепахи, попугаи, кораллы, кактусы и орхидные и другие, так и подвиды или географически изолированные популяции.

Каждый год Всемирный день дикой природы посвящается определенной теме. Тема Дня 2021 года "Леса и средства к существованию: обеспечить людей и сохранить планету" призвана подчеркнуть центральную роль лесов и экосистем в обеспечении средств к существованию сотен миллионов людей во всем мире и особенно общин коренных народов, имеющих исторические связи с лесистыми и прилегающими к ним районами. Тема Дня перекликается с целями ООН в области устойчивого развития и широкомасштабными обязательствами по борьбе с бедностью, обеспечению устойчивого использования ресурсов и сохранению жизни на суше.

Исследования ученых разных дисциплин и из разных стран показывают, что в настоящее время биологические виды исчезают быстрее, чем когда-либо. В последние 50 лет из-за роста населения воздействие на окружающую среду стало критически бесконтрольным. Сельское хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленности необходимы человечеству, потому что делают нашу жизнь комфортной. В то же время для развития многих отраслей народного хозяйства вырубают леса и осушают болота. Это разрушает природные экосистемы и приводит к загрязнению атмосферы, мирового океана и глобальному потеплению.

По оценкам экспертов Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ, IPBES), в ближайшие десятилетия исчезнет десятая часть всех ныне существующих видов растений и животных. Под угрозой находятся более 40% амфибий, 33% рифовых кораллов и больше трети морских млекопитающих. Также в группе риска почти четверть всех наземных видов.

Кроме того, ученые зафиксировали стремительное сокращение числа насекомых. Судя по последним данным, их общая биомасса снижается на 2,5% в год. В числе наиболее пострадавших регионов планеты – тропики Пуэрто-Рико, где за последние 36 лет насекомых стало меньше на 78-98%. Исследователи отмечают: падение их численности уже привело к вымиранию птиц, лягушек и ящериц, которые ими питались.

Авторы большинства исследований винят в нынешней катастрофической ситуации человека. По данным IPBES, люди изменили облик 75% суши и так или иначе повлияли на 40% акватории Мирового океана.

Согласно данным американских и китайских ученых, количество животных, находящихся под угрозой исчезновения, уменьшается на 25% каждые десять лет. По оценкам датских и шведских биологов, в течение этого столетия исчезнет 99,9% видов животных, находящихся под угрозой вымирания, и 67% уязвимых видов. В первую очередь погибнут представители мегафауны – слоны и носороги, а популяции мелких животных вроде крыс увеличатся. При этом на восстановление биоразнообразия хотя бы до нынешнего уровня нашей планете понадобится от трех до пяти миллионов лет.

С 1964 года Международный союз охраны природы и природных ресурсов (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) ведет международный список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения (Красная книга).

В настоящее время список включает 128 500 видов, из них более 35,5 тысячи видов находятся под угрозой вымирания. Это число, как правило, постоянно растет, но порой усилия экологов и властей приводят к тому, что некоторые виды покидают список.