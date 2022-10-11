3 года ограничения свободы получила бобруйчанка за оскорбление сотрудника УВД в экстремистском Telegram-канале. Суд также взыскал Br1 тыс. компенсации морального вреда

Прокуратура города Бобруйска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города Бобруйска, которая в декабре 2020 года оскорбила сотрудника органов внутренних дел, разместив оскорбительный комментарий в экстремистском Telegram-канале. Об этом корреспонденту Bobrlife рассказала юрист первого класса Марина Аксенова, помощник прокурора города Бобруйска.

Установлено, что 27 декабря 2020 года обвиняемая, находясь на территории города Бобруйска, в том числе по месту своего жительства, используя в качестве средства совершения преступления неустановленное электронное устройство с SIM-картой, подключенной к услугам оператора сотовой связи А1, через свой аккаунт и учетную запись, рассчитывая на дальнейшее восприятие иными лицами оскорбительной информации и осознавая публичный характер своих действий, под ранее размещенной в сети Интернет фотографии сотрудника милиции разместила для хранения, распространения и публичной демонстрации комментарий с оскорблениями, который содержит негативную оценку сотрудника милиции и имеет ненормативную форму речевого выражения, тем самым публично оскорбила ее, унизив честь и достоинство при выполнению ею служебных обязанностей.

С учетом позиции государственного обвинителя 7 октября 2022 года судом Бобруйского района и города Бобруйска постановлен обвинительный приговор. Обвиняемой назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 3 года. Мера пресечения оставлена прежней в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении до вступления приговора суда в законную силу.

Заявленный потерпевшей гражданский иск в счет компенсации морального вреда в размере 1000 белорусских рублей удовлетворен в полном объеме.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть опротестован и обжалован в апелляционном порядке.