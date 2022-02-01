3 февраля состоится «прямая телефонная линия» ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска

Традиционно в 1-й четверг месяца УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» проводит «прямую телефонную линию» по всем направлениям деятельности Центра.

3 февраля 2022 года на ваши вопросы ответят:

с 8.00 до 09.00 по телефону 72 73 65 - Шамаль Ольга Александровна, заведующий отделением социальной помощи на дому;

с 9.00 до 10.00 по телефону 72 73 97 - Капустина Мария Васильевна, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания;

с 10.00 до11.00 по телефону 72 73 77 - Еремченко Марина Николаевна, заведующий отделением социальной адаптации, реабилитации и сопровождаемого проживания;

с 11.00 до 12.00 по телефону 72 73 76 – Миронович Людмила Григорьевна, заведующий отделением по предоставлению социальной поддержки;

с 12.00 до 13.00 по телефону 72 73 64 - Морозова Татьяна Алексеевна, заместитель директора Центра;

с 13.00 до 14.00 по телефону 72 73 71 – Волошина Дана Борисовна, директор Центра;

с 14.00 до 15.00 по телефону 73 70 48 - Алимова Светлана Викторовна, заведующий отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов;

с 15.00 до 16.00 по телефону 72 73 66 - Сакач Татьяна Михайловна, заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

С основными направлениями работы учреждения вы можете ознакомиться здесь - http://apr.gov.by/sozzachita/tzson .

Администрация УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска»